تواصل جمعية الكشافة العربية السعودية، جهودها مع وزارة الصحة، من خلال الكشافة المتطوعين بمعسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث باشر أفراد الكشافة اليوم العمل مع الوزارة في مشعر عرفات من خلال مستشفيات عرفات العام، وجبل الرحمة، ونمرة.

ترحيل المرضى لمستشفيات عرفات

ولا تزال بعض الفرق الكشفية تقوم بدورها في تلك المستشفيات حتى ترحيل آخر مريض منها.

وتضمنت المشاركة في قافلة وزارة الصحة لنقل الحجاج المنومين بمستشفيات مكة المكرمة ومشعر منى إلى مستشفيات مشعر عرفات.

كما ستشارك في رحلة العودة من مغرب شمس اليوم وإعادتهم إلى مستشفيات مكة المكرمة ومشعر منى بعد أدائهم لمناسكهم.

400 كشاف لتنظيم الحجاج

وكانت جمعية الكشافة قد أهلت أكثر من 400 كشاف وقائد كشفي للمشاركة مع وزارة الصحة ضمن أعمال معسكرات الخدمة العامة يعملون في (11) مركز صحي، و(9) مستشفيات في المشاعر ومكة المكرمة، تتلخص مهامهم في تنظيم دخول الحجاج والمراجعين، وتوجيههم داخل العيادات، ومباشرة الحالات الإسعافية البسيطة، والمساعدة في نقلهم إلى وجهاتهم في حال احتاجوا لإرشاد داخل المشاعر المقدسة.