يتنافس أكثر من (2000) كشاف على خدمة حجاج بيت الله الحرام بصعيد عرفات الطاهر، ضمن الأعمال التطوعية لمعسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية.

ويقدم أفراد الكشافة والجوالة والقادة الكشفيين ضمن الأعمال التي يقومون بها في مشعر عرفات العديد من المهام والواجبات في سبيل خدمة ورعاية الحجاج والقيام بالمهام المنوطة بهم، يستمدون قوتهم من الفضل والأجر العظيم الذي وعدهم الله به، ثم من نهج وطنهم الذي سخر نفسه لخدمة البيتين الشريفين ورعاية ضيوف الرحمن على أكمل وجه، عادِّين ما يقومون به من مهام شرفًا اختص الله به المملكة وأبناءها ليكونوا خير من يقوم على خدمة وراحة الحاج والتيسير عليه.

وتتمثل الخدمات التي تقدمها الكشافة في إرشاد التائهين وإعانة العاجزين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال دفع عربة تحمل حاجًا مُسنًا، أو رش رذاذ الماء على الحجاج للمساهمة في تخفيف حرارة الأجواء، أو حمل حاجات حاج، وغيرها من المبادرات الإنسانية التي تُعزز قيمة العمل التطوعي لديهم، وتجعلهم يعكسون الصورة المشرفة والمشرقة لما تقدمه هذه البلاد من خدمات لضيوف الرحمن الذين قدموا من كل فج عميق.