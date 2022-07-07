أظهر تقرير الراتب السنوي لـ البيت الأبيض، أن أصحاب الدخول الأعلى من الموظفين هم أولئك المقربون من الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مستشاريه.

وتم إرسال تقرير الرواتب السنوية إلى الكونجرس هذا الشهر لجميع الموظفين البالغ عددهم 474 كما هو مطلوب كل عام، وظهر في التقرير أن الرواتب تتراوح بين 0 إلى 180 ألف دولار في السنة، وهو الحد الأقصى للدخول.

وفي تفاصيل التقرير: تقاضى 12 عاملًا 48000 دولار، وتقاضى 24 موظفًا في البيت الأبيض والمقربون لبايدن الحد الأقصى من الراتب، بما في ذلك السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير ومديرة الاتصالات كيت بيدينجفيلد.

أما الغالبية العظمى من موظفي البيت الأبيض يجنون أكثر من 100000 دولار، بينما هناك 16 مستشارًا ومساعدًا وزميلًا في القائمة يكسبون 0 دولار.

ولفت التقرير إلى أنه في حين أن الحد الأقصى للدخول هو 180 ألف دولار، إلا أن هناك استثناء واحد، وهو مستشار العلوم بالإنابة فرانسيس كولينز، الذي يبلغ راتبه السنوي 300 ألف دولار، حيث لا يُعتبر موظفًا في البيت الأبيض ويحمل مسمًّى آخر.

وتسبب التقرير في أن تعم حالة من الانتقاد والغضب في الشعب الأمريكي، الذين قالوا: إنه ليس من الضروري أن يتقاضى الموظفون الحد الأقصى من الرواتب في ظل حالة التضخم غير المسبوقة منذ أربعينات القرن الماضي، وأنه ينبغي أن يتم اقتطاع رواتبهم قليلًا، كما لم يُفهم أيضًا لماذا يتقاضى 16 موظفًا 0 دولار.

كم يتقاضى الرئيس الأمريكي؟

القائمة لا تشمل الرئيس نفسه، لكنه من المعروف أن راتبه 400 ألف دولار، وهو الراتب الرئاسي منذ جورج دبليو بوش في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويحدد الكونجرس رواتب الرئيس، وقد حدث تعديل 5 مرات فقط في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تم رفعه من 25 ألف إلى 50 ثم 75، وتم رفع الراتب إلى 100 ألف دولار، ثم 200 ألف، وكان بوش الأصغر أول من يتقاضى الراتب الحالي البالغ 400 ألف دولار.

ولدى الرؤساء أيضًا بدل نفقات بقيمة 50000 دولار، بالإضافة إلى 100 ألف دولار لمصاريف السفر.