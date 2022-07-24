بدأت الكلية التقنية بجازان اليوم، فتح التسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

مدة التسجيل في الكلية التقنية بجازان

وأوضح عميد الكلية أحمد بن داحش دربشي، أن التسجيل الذي يستمر لمدة خمسة أيام سيكون متاحاً في قسم حماية البيئة والإدارة المكتبية والقوى الكهربائية وشبكات الحاسب والإنتاج الميكانيكي وميكانيكا سيارات، داعياً المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعتها.

فيما سيُرسَل ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمين لاستكمال الإجراءات المطلوبة بمقر الكلية، علماً بأنه سيُقبَل المتقدم بعد اجتيازه معايير المفاضلة.