أعلنت الكلية التقنية بحقل عن موعد بدء التسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ .

وسيتم فتح بوابة القبول للدبلوم الصباحي لمدة خمسة أيام، بدءاً من يوم الأحد الموافق 25/12/ 1443هـ، وينتهي يوم الخميس 29/12/ 1443هـ، عبر بوابة القبول الموحد https://adm.tvtc.gov.sa/registration.

التخصصات المتاحة

وأوضح عميد الكلية المهندس عبدالله العاتي، أن التقديم لمرحلة الدبلوم سيشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يُعادلها، في التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم الحاسب الآلي، تخصص”الدعم الفني” وقسم الإلكترونيات تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم.

وبيّن أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، الذين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب، علماً بأنه سيُقبَل المتقدم بعد اجتيازه معايير المفاضلة.