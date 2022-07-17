بدأت الكلية التقنية بنجران اليوم باستقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444 هـ، ويستمر حتى 22 من الشهر الجاري.

تخصصات الكلية التقنية بنجران

وأوضح مدير الاتصال المؤسسي بالكلية، علي بن عبدالله آل عتيق، أن القبول سيكون إلكترونياً بالتخصصات المتاحة لبرنامج البكالوريوس المسائي والتي تشمل: الإدارة العامة، وهندسة الحاسب “برمجيات”، وقوى وآلات كهربائية، ودعم نظم الشبكات والأمن السيبراني، كما سيتم استكمال الإجراءات للمرشحين بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، وذلك بعد إشعارهم من خلال الرسائل النصية الإلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

ودعا المتقدمين إلى ضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، علماً بأنه سيُقبَل المتقدم بعد اجتيازه معايير المفاضلة.