دافعت جماهير نادي الهلال عن اللاعب مصعب الجوير بعد انتقاده من قبل ناقد رياضي اتحادي تحدث عن تصرف قام به اللاعب أثار الجدل، ومتحدثًا أيضًا عن نفس التصرف الذي قام به مهند الشنقيطي لاعب نادي الاتحاد.

كواليس تغريدة كشفت تصرف نجمي الهلال والاتحاد

القصة تعود إلى قول الناقد الرياضي المعروف بميوله الاتحادية عثمان أبو بكر مالي عبر “تويتر” : ” في الوقت الذي استدعى الاتحاد السعودي لكرة القدم، لاعب الاتحاد مهند شنقيطي للتحقيق معه لاعتذاره عن منتخب تحت ٢٣ عامًا، الذي اعتذر في نفس الفترة ولنفس السبب”.

وأضاف: ” طبيب الاتحاد تواصل مع مسؤلي المنتخب وقدم تقارير تثبت الإصابة”.

جماهير الهلال قالت بإن كلامه غير صحيح كون أزرق الرياض رفع تقرير لاتحاد القدم السعودي مع الكشوفات التي تُثبت إصابته، مضيفين أن أزرق الرياض أخبر الاتحاد السعودي بأن الجوير تحت تصرف المنتخب الأولمبي.

بينما طالبت جماهير الاتحاد بالعدل وضرورة التعامل مع كل الأندية على مسافة واحدة.