دعا المحامي والكاتب عبدالرحمن اللاحم، زملاءه وزميلاته المحامين لعدم نشر أي تفاصيل أو أسرار القضايا التي يتحصلون عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ليست مادة للهياط:

وقال اللاحم في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: أخي المحامي أختي المحامية: قضايا عملائك مو (محتوى) تهايط فيها بتويتر وتخليها مادة لـ(بودكاست).

وتابع: العميل لما يجي لمكتبك؛ لازم يشعر بـ(الأمان) وأن أسراره لا تخرج عن حيطان مكتبك. مهنة المحاماة مهنة مقدسة لها قيمها السامية.. لابد أن مراهقي المهنة يدركوا ذلك جيدًا.

مهنية حقيقية:

ووافقه في الرأي الاستشاري في الطب التأهيلي ماهر بن سعد وقال: في إحدى المرات في إذاعة الكويت قبل عدة سنوات سمعت مقابلة لمحامٍ، وعندما سأله المذيع عن أظرف موقف مر به مع العملاء، امتنع عن الإجابة لأن ذلك نشر لأسرارهم.. هذه المهنية الحقيقية ينطبق ذلك على مهنة الطب والإفتاء والإرشاد الأسري وغير ذلك من المهن التي تتطلب البوح ببعض الخصوصيات.

وعلقت حنين بالقول: “كثيرون يفتقدون المهنية والمحافظة على أسرار العملاء تحت مسمى (ما ذكرنا أسماء) طيب صحيح ما ذكرت اسم والشخص مجهول بس يبقى موضوع سري”.

استعراض عضلات:

وقال الكاتب الصحفي ماجد الحيسوني: فعلًا في الفترة الأخيرة لاحظت استعراض عضلات للبعض في ذكر قضايا ذات خصوصية ومجتمعية وخاصة، أعتقد أن الهدف تسويقي لاسم المحامي أو مؤسسته أو المنشأة التي يعمل بها أو على أقل تقدير زيادة متابعين.. للأسف.. شكرًا أبو خالد تغريدة رائعة من اسم يحترم ويقدس مهنته.