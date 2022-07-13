أوضح كبير المستشارين الطبيين الأميركيين ورئيس مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنتوني فاوتشي، أن المتحور الفرعي الجديد من فيروس أوميكرون، قادر على الانتشار بسرعة.

وأشار خلال إحاطة في البيت الأبيض، إلى أن المتحور قد تسبب بنحو 60% من الإصابات التي تشهدها الولايات المتحدة.

انتقال أسرع

وأضاف: “كل متحور متتال له ميزة انتقال أسرع من سابقه، موضحاً أن إصابة الشخص بالفيروس خلال الموجات الأولى أو حتى الثانية، تمنع عنه الحماية مع الموجة الحالية”.

وأكمل: “أحد أسباب انتشار السلالات الجديدة لأوميكرون يعود إلى قدرتها على التهرب من الأجسام المضادة وعدم قدرة اللقاحات الحالية على مواجهتها”.

تهديد مستمر

واسترسل: “السلالات الجديدة ستستمر في تشكيل تهديد للمجتمع طالما استمر الفيروس في الانتشار دون رادع”.

وأكد خبراء صحيون أن المتحور الفرعي BA.5 الناجم عن أوميكرون قادر على الانتشار بشكل أكبر بين الناس سواء كانوا محصنين باللقاحات أو تعافوا مؤخرا من المرض، وسط مناشدات بتلقي كبار السن وضعاف المناعة جرعات معززة من اللقاح.

الصحة العالمية: وضع كورونا لا يزال طارئًا

وفي وقت سابق؛ أكدت منظمة الصحة العالمية، أن خطر كورونا لا يزال قائمًا، ولم ينتهِ بعد.

وأوضح بيان لجنة الطوارئ، المكونة من خبراء مستقلين، أن الحالات المتزايدة والتطور الفيروسي المستمر والضغط على الخدمات الصحية في عدد من البلدان يعني أن الوضع لا يزال طارئًا.

ارتفاع الإصابات 30%

وأضافت: “الحالات التي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بها ارتفعت بنسبة 30% في الأسبوعين الماضيين، رغم اعتراف اللجنة أن مناعة السكان زادت إلى حد كبير من اللقاحات”.