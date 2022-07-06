أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2022م.

تفاصيل القرار:

وأكدت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارة المتقدمة للبتروكيماويات في اجتماعه المنعقد بتاريخ 05 يوليو 2022م قام بمراجعة الأداء المالي والتشغيلي للشركة وإصدار قراره بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2022م، بإجمالي 142,532,860.25 ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 259,150,655.

أما حصة السهم من التوزيع 0.55 ريال سعودي، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية% 5.5، فيما سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في يوم 08 سبتمبر 2022م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

تحديث البيانات:

وحثت المتقدمة للبتروكيماويات جميع المساهمين على تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة، وبالنسبة للمستثمرين غير المقيمين بالمملكة فإن الأرباح التي تدفعها لهم الشركة ستكون خاضعة للضريبة المستقطعة بمقدار 5% عند تحويل تلك الأرباح أو إيداعها في حساباتهم المصرفية وذلك وفقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.