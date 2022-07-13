حقق المحتوى الإعلامي الذي أنتجته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الخاص بإبراز جهود الوزارة المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن في الحج، تفاعلًا كبيرًا ووصولًا إلى المستخدمين عبر جميع وسائل الإعلام ومنصات “السوشال ميديا”، جاوز نحو 50 مليون مشاهدة ووصولًا للمستخدمين منذ بدء موسم الحج وحتى نهاية اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لعام 1443هـ.

جهود الوزارة:

وتمثلت الجهود التي قدمتها الوزارة على مسارين: الأول فيما يخص أعمال الوزارة في موسم الحج، والثاني تنفيذها وإشرافها على “برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة”، إذ أنتجت مواد إعلامية احترافية وبثت أعمالها في جميع المنصات الإعلامية المتنوعة محليًّا وعالميًّا، توجتها بوصول رسالتها السامية لخدمة بيوت الله عز وجل، من المواقيت والبرامج الدعوية والتوعوية وتوزيع المصاحف بلغات عالمية.

إبراز جهود المملكة:

كما عمل المركز الإعلامي في الوزارة على إبراز جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، إضافة إلى متابعة الخدمات التي قدمتها قطاعات الوزارة للحجاج خلال موسم الحج الحالي، ومنظومة الخدمات المتكاملة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، التي كان لها أكبر الأثر في إتمامهم مناسكهم بيسر وسهولة، وسط متابعة وإشراف مباشر من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وبث المركز بالوزارة أكثر من 200 مادة إعلامية تداولتها وكالة الأبناء السعودية “واس” والصحف الورقية والإلكترونية محليًّا وعالميًّا، عكف على إعدادها أكثر من 30 إعلاميًّا متخصصًا، وكذلك التنسيق مع وسائل الإعلام لتمكينهم من ونقل ورصد وقائع الحج، وأخيرًا إعلان نجاح الموسم وعودة الحجاج إلى بلدانهم سالمين غانمين.

الجدير بالذكر أن الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد دشن مركزًا إعلاميًّا بمقر الوزارة بجوار مسجد الخيف بمشعر منى تم تزويده بكافة الوسائل والمعدات والأجهزة الحديثة في إطار الجهود المبذولة لإبراز رسالة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن ومد جسور التواصل والتعاون مع جميع وسائل الإعلام الرسمية.