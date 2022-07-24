أصدرت محكمة جنايات الدقهلية في مصر، حيثيات الحكم في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف علي يد زميلها ذبحًا أمام باب جامعة المنصورة في القضية التي أحدثت جدلًا واسعًا وأثارت الرأي العام.

إصدار تعديل يتيح نشر وإذاعة تنفيذ حكم الإعدام

وتضمنت حيثيات الحكم طلب هيئة المحكمة من المشرع إصدار تعديل يتيح نشر وإذاعة تنفيذ حكم الإعدام، ولو جزء من بداية التنفيذ، بحسب وسائل إعلام مصرية.

ونوهت المحكمة في نهاية حُكمها،بمناسبة هذه الدعوى، بأنه لمَّا كان قــد شَاعَ في المُجتمع – مُـؤخرًا – ذبحُ الضحايا بغَـير ذَنبٍ جَهارًا نهارًا والمَهوسُـونَ بالمِـيديا يـَبثُون الجُـرمَ على المَلأ فيرتاع الآمنونَ خَوفًا وهَـــلعًا، وما يَـلبَث المُجتمع أن يُفجَــعْ بمثلِ ذاتِ الجُـرم من جديد، فمِـن هذا المُنطلَـقِ، ألَـمْ يأنِ للمُـشرع أنْ يَجعلَ تنفيذ العقابِ بالحَق مَشهودًا، مِثلما الدمُ المَسفوحُ بغير الحَـقِّ صَار مَشهودًا.

وهو ما جعلها تُـهيب بالمشرع، أنْ يَـتَـناولَ بالتعديلِ نَصَ المادةِ الخامسةِ والستين، من قانونِ تنظيمِ مَراكز الإصلاح والتأهيل المُجتمَعي المُنظمةِ لتنفيذِ عُـقوبةِ الإعدام؛ لِتُجـيزَ إذاعةَ تنفيذ أحكام الإعدام مُصَورةً على الهواءِ، ولو في جُــزءٍ يَسيرٍ من بَـدءِ إجراءاتِ هذا التنفيذ، فقد يكونُ في ذلكَ، ما يُحَـقــقُ الــرَّدعَ العامَ المُبتَـغَى الذي لم يَتحَقـق – بَعـد – بإذاعة مَنطوق الأحكام وَحــدَه. ﴿ويَشفِ صُدورَ قـومٍ مُؤمنين ويُذهِـبْ غيظَ قلوبهم﴾.

مفتي مصر يوافق على حكم إعدام قاتل نيرة

وكان مفتي مصر وافق على حكم إعدام الطالب محمد عادل المتهم كإجراء قضائي متبع في كل القضايا الجنائية التي يصدر فيها حكم بالإعدام حيث يجب إجماع آراء كافة أعضاء هيئة المحكمة ثم يحال الأمر إلى المفتي الذي يرد برأيه ثم تصدر المحكمة مرة أخرى حكمها بالإعدام.

رسالة قاتل نيرة أشرف لوالدته

وكان المتهم محمد عادل وجه رسالة إلى والدته على لسان محاميه، بعد موافقة شيخ الأزهر على القصاص منه وصدور حكم محكمة الجنايات بالإعدام قائلًا: “متزعليش مني أنا كنت مضغوط وما أعرفش عملت كده إزاي والبنت دي دمرت لي حياتي، كما أوصى على والدته وأخواته البنات.