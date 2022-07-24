أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى المسجلة بمدن المملكة.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، تسجل المدينة المنورة أعلى درجة حرارة بـ 48 مئوية، فيما تبلغ درجات الحرارة بأبها 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة الكبرى

وقال المركز الوطني للأرصاد، في تقريره، إن درجة الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: المدينة المنورة 48 درجة مئوية، الأحساء وحفر الباطن 47 مئوية، يليها الدمام وبريدة والخرج بـ 46 مئوية، فيما تسجل الرياض والعلا 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة الصغرى على بعض المدن تأتي كالتالي: أبها 18 درجة مئوية، الباحة والقريات 22، وطريف والطائف 24 درجة مئوية.

طقس المملكة اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي) ومرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة.