استطاعت المرأة السعودية في مبادرة طريق مكة أن تضرب مثلًا في التفاني والإخلاص في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال جهود ملموسة لتسهيل إجراءات المسافرين وتوفير الوقت والجهد للحجاج.

واستعرض مقطع فيديو نشرته الحسابات الرسمية لمبادرة طريق مكة، جهود المرأة السعودية في المبادرة، ودورها الهام في تسهيل الخدمات والإجراءات.

شرف الخدمة:

وقالت وكيل رقيب، أمينة البور، من جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة: إنها تتشرف باختيارها ضمن الكادر النسائي لخدمة ضيوف الرحمن واستقبالهم في الدار البيضاء بالمغرب، متابعة: “نسعد أنا وزميلاتي بخدمة ضيوف الرحمن”.

سعادة عظيمة:

من جهتها، قالت وكيل رقيب، أريج العقيلي: إنها تتشرف بالمشاركة في المبادرة لتمثيل المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، مضيفة: “أشعر بسعادة عظيمة لما أسمع دعوات الحجاج لي ولوطني”.

مبادرة طريق مكة:

وتعد هذه المبادرة فكرة رائدة هدفها تسهيل إجراءات دخول الحجيج، وقد جندت المملكة كافة القطاعات من أجل إنجاز هذه المهمة على خير وجه.

الدول المشمولة بالمبادرة:

وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت المبادرة في خمس دول هذا العام 1443هـ، هي: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش، وتشارك في تنفيذها وزارات “الخارجية والصحة والحج والعمرة” والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، وشركة علم.