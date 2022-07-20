أكدت الإدارة العامة للمرور أن إساءة استعمال منبه المركبة يعتبر من السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة، كما يعتبر مخالفة مرورية.

ونبهت إلى أن استخدامه بدون تقنين يؤدي إلى إزعاج الآخرين، مشددة على استخدامه في إطاره اللازم.

غرامة إساءة استخدام المنبه

وكان جدول المخالفات المرورية رقم (2) ينص على فرض غرامة تتراوح بين 150 و300 ريال، في حال إساءة استعمال المنبّه.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد نصحت بالأمس باتباع بعض الخطوات في حال انفجار إطار السيارة أثناء القيادة لتفادي وقوع الحوادث.

ونشر المرور السعودي إنفوجرافيك، عبر حسابه في “تويتر”، نصح من خلاله باتباع ما يلي حال انفجار إطار السيارة أثناء القيادة:

1- القبض على عجلة القيادة بإحكام.

2- عدم ضغط المكابح (الفرامل).

3- رفع القدم عن دواسة الوقود وعدم الضغط عليها.

4- التأكد من خلو الطريق على يمينك.

5- توجيه المركبة تدريجيًّا إلى جانب الطريق.

6- إيقاف المركبة في مكان آمن.

7- تشغيل إشارة الطوارئ.