تواصل الإدارة العامة لـ المرور حملاتها الميدانية لضبط أي مركبة مخالفة في مناطق المملكة. وقد أعلنت الإدارة عن ضبطها 1313 مركبة مخالفة بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت أن ذلك ياتي ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة. وأهابت الإدارة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.



تحذير من إساءة استخدام منبه المركبات

وفي وقت سابق؛ أكدت الإدارة العامة للمرور أن إساءة استعمال منبه المركبة يعتبر من السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة، كما يعتبر مخالفة مرورية.

ونبهت إلى أن استخدامه بدون تقنين يؤدي إلى إزعاج الآخرين، مشددة على استخدامه في إطاره اللازم.

غرامة إساءة استخدام المنبه

وكان جدول المخالفات المرورية رقم (2) ينص على فرض غرامة تتراوح بين 150 و300 ريال، في حال إساءة استعمال المنبّه.