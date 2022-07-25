حذّرت المديرية العامة للمرور من عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، باعتباره تصرفاً جسيماً يعرّض للخطر، ويعد مخالفة مرورية.

وأوضحت “المرور” في تغريدة عبر “تويتر”، أن غرامة مخالفة التعليمات والتهور في عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها نتيجة للأمطار تبلغ 5000 ريال، قد تصل إلى 10000 ريال.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

سحب رعدية ممطرة

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية وطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.