حذرت الإدارة العامة للمرور من محاولة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها؛ لما يترتب عليه من مخاطر جسيمة.

تصرف جسيم:

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياتك للخطر، ويعد مخالفة مرورية”.

غرامة تصل 10 آلاف ريال:

وأشارت إلى أن غرامة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تتراوح بين 5: 10 آلاف ريال.

توقعات الطقس:

وقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي) ومرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وقد تأثرت عدد من مناطق المملكة بالتأثرات الجوية المذكورة فشهدت أمطارًا غزيرة سالت على إثرها الأودية.