أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إطلاق المزاد الإلكتروني عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء اللوحات المميزة.

وأوضح المرور، في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” أن المزاد سينطلق بدءاً من اليوم الأحد ويستمر حتى الأربعاء.

خطوات الوصول للخدمة

وحددت الإدارة العامة للمرور طريقة الوصول للخدمة، عبر الخطوات التالية:

ـ الدخول على منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

ـ اختيار المرور.

ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور قد أعلنت في وقت سابق، مزاداً إلكترونياً على اللوحات المميزة عبر منصة أبشر، وبينت أن الاشتراك في المزاد متاح لأي راغب في الشراء في كافة أنحاء المملكة.