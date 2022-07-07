نظم المرور السعودي، حركة دخول مركبات ضيوف الرحمن إلى مشعر منى، وذلك في أول ساعات يوم التروية اليوم الخميس.

تنظيم دخول المركبات:

ونشر المرور عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر صورًا توثق لتنظيم دخول مركبات الحجاج إلى مشعر منى، خلال الساعات الأولى من صباح يوم التروية، تسهيلاً لوصولهم لمقار سكنهم داخل المشعر.

جهود مكثفة:

وكان رجال المرور كثفوا من جهودهم، في متابعة خلو المشاعر المقدسة من المركبات غير المصرحة.

ودعت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور، قائدي المركبات، إلى اتباع تعليمات دخول المركبات خلال موسم الحج، وذلك حرصًا على تعزيز انسيابية الحركة المرورية في المشاعر المقدسة.