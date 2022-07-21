أعادت الإدارة العامة للمرور التذكير بعقوبة التأخير عن تجديد رخصة السير، مؤكدة أن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يومًا يفرض عليك غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المتابعين عبر موقع “تويتر”، جاء فيه: “عندي تأخير 6 سنوات في تجديد استمارت السيارة المعروف كل سنة 100 ريال لكن هل التجديد يحسب مرة ولا مرتين لأن التجديد كل 3 سنوات وأنا متأخر مرتين هل تحسب 30+ 300.

شروط الحصول على تفويض للمركبات

من ناحية أخرى، كشفت الإدارة العامة للمرور مؤخرًا شروط الحصول على تفويض على إحدى المركبات، فيما يتعلق بالقيود الأمنية والمرورية.

وأكد أن نظام المرور ينص في المادة السابعة عشرة الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وألا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة”.

تفادي الحوادث بالالتزام بالمسافة الآمنة:

وحرصت إدارة المرور، في وقت سابق بتقديم نصائح لراكبي السيارت بالتقيد بالمسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة، والتي تعد من أهم عناصر الأمان لتفادي الحوادث.

وأكدت إدارة المرور في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”: أن “حماية لك، تقيد بالمسافة الآمنة عند القيادة”. وأوضحت أن المسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة، تمنح قائد المركبة وقتًا أكبر للتعامل مع التوقفات المفاجئة وبالتالي تفادي وقوع الحوادث المرورية.

وأكدت على أهمية الحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين، بالنسبة لقائدي المركبات على الطرق والمارة على السواء، وضرورة حفاظ قائدي المركبات على مسافة آمنة أثناء السير على الطرق وهي 3 ثوانٍ بين المركبات.