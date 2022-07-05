جدد المرور السعودي التحذير من التجاوز من أكتاف الطريق لما يسببه من مخاطر محتملة على حركة السير وقائدي المركبات.

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ونشر المرور إنفوجراف يتضمن مخاطر التجاوز من أكتاف الطريق والتي منها وقوع حوادث السير التي قد تنتج عنها إصابات في الأرواح والممتلكات.

وتتضمن المخاطر ما يلي:

احتمال وقوع حوادث سير.

إرباك حركة السير.

تعطيل سير مركبات الطوارئ.

ويحظر نظام المرور إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحًا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليًّا.