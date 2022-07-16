انتقد الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل أحد لاعبي الفريق الكروي الأول في الهلال، وذلك بعد إبداء رغبته بشكل علني في الرحيل عن صفوف أزرق الرياض في صيف العام الحالي.

ماذا فعل ماثيوس بيريرا ؟

وكان البرازيلي ماثيوس بيريرا أقدم على حذف صوره في حسابه بـ “الإنستجرام” والتي يرتدي فيها قميص الزعيم مما أثار الجدل حول اقترابه من الرحيل عن صفوف أزرق الرياض بصيف العام الحالي.

المريسل قال قبل قليل عبر حسابه في “تويتر”: “ما تفعله لا يفعله اللاعب المحترف، يجب أن تحترم العقد الذي يربطك بناديك، والذي قاتل بشكل كبير حتى يضمك لصفوفه، تذكر بأنك أنت من خذلت النادي وجماهيره ولكنك تتصرف تصرفات غير مقبولة ومستفزة لكل من وثق بك، احترم عقدك فأنت لاعب محترف”.

النجم البرازيلي لم ينجح في موسم 2021/ 2022 في تقديم المنتظر منه مع أزرق الرياض، مما جعل الكثير من الجماهير تطلب رحيله.