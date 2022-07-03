علق أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب على تصريحات خالد البلطان رئيس النادي التي قالها بعد التعادل مع الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022 يوم الاثنين الماضي.

وكان البلطان قال : “مقولة الأربعة الكبار دُفنت ولم تعد مقتصرة على 4 فرق بعينهم كما كان في الماضي، أرجو أن هذه المباراة تجعل الإعلام الرياضي يغير من طرح قليل ويعلم أن القمة ليست في يد فرق معينة ولكنها تذهب للفرق المجتهدة والتي تطور من نفسها”.

تعليق المسعود

التصريح أثار غضب جماهير الأهلي التي شعرت بأن التصريح يُقلل من فريقها، ليرد المسعود عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” يبدو أن ” دفن مقولة الـ4 الكبار” لم يكن مجرد تصريح، بل عاصفة دفنت مشروع خُلق توجساً من الشباب، بعد أن نهض مطلع التسعينيات واحتكر كل البطولات، إلا تلك التي أراد الليث أن يتركها، ليطرق حينها ناقوس خطر، اضطر بعضهم للجوء إلى الإعلام والتشبث بالهيبة ولو على الورق”.

الشباب رابعًا في موسم مثير

يذكر أن الليث كان أنهى الموسم المنصرم في المركز الرابع ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلف الهلال البطل، الاتحاد الوصيف، النصر ثالثًا”.