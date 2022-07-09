أدى المصلون اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام، وفي المسجد النبوي، وفي مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وسط أجواء آمنة مطمئنة مفعمة بالخشوع لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الفضيل.

صلاة العيد في الرياض:

وفي منطقة الرياض أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض صلاة عيد الأضحى مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

وأمّ الصلاة عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي استهل خطبته بالحمد والثناء للمولى عز وجل على تيسير الحج للحجيج، داعيًا إلى التقوى والعمل على الطاعات والتقرب إلى الله في يوم النحر.

وبين فضيلته آداب الأضحية والأحكام والفضل الوارد فيها وجزاء العمل في تحقيق التوحيد الخالص اتباعاً لسنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما أفضل الصلاة والتسليم، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع ما قدموا من خير وصدقات وأن يحفظ أوطاننا وبلاد المسلمين ويديم عليها الأمن والأمان.



وقد أدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن مشاري وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بالمنطقة.

صلاة العيد في الشرقية:

وفي المنطقة الشرقية أدى جموع المصلين صلاة العيد في مسجد الملك فهد بمحافظة الخبر، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وأم المصلين الشيخ علي بن محمد القرني.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة ومعالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش ووكيل إمارة المنطقة الدكتور خالد البتال، وعدد من المسؤولين.



وفي محافظة الأحساء أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين، بجامع خادم الحرمين الشريفين بالهفوف، وأمّ المصلين الشيخ عبدالله السماعيل.

وأدى الصلاة مع سموه أصحاب السمو الأمراء ووكيل المحافظة معاذ الجعفري، وعدد من مسؤولي المنطقة من مدنيين وعسكريين.

كما أقيمت صلاة عيد الأضحى في كافة محافظات ومراكز وقرى المنطقة الشرقية.

وفي القصيم أدى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مع جموع المصلين صلاة عيد الأضحى، بمصلى العيد بحي الصفراء بمدينة بريدة.

وقد أمّ المصلين فضيلة الشيخ سليمان الربعي، كما أدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين في المنطقة.

كما أقيمت صلاة عيد الأضحى في كافة محافظات ومراكز وقرى منطقة القصيم.

وفي منطقة حائل تقدم جموع المصلين بجامع خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة.

وأم المصلين إمام وخطيب جامع الملك فهد بحائل الشيخ صلاح العريفي، كما أقيمت صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات ومراكز وقرى وهجر منطقة حائل.

صلاة العيد في الشمالية:

وفي منطقة الحدود الشمالية أدى جموع المصلين صلاة عيد الأضحى يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، في مصلى العيد “بحي المحمدية” بعرعر.

وقد أم المصلين الشيخ الدكتور سعود ملوح العنزي، كما أديت صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع محافظات ومراكز وقرى منطقة الحدود الشمالية.



وفي منطقة تبوك أدى المصلون صلاة عيد الأضحى يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير المنطقة، في مصلى العيدين بمدينة تبوك، وأم المصلين رئيس المحكمة الجزائية بتبوك جابر الحربي.

وفي منطقة الجوف أدى جموع المصلين صلاة عيد الأضحى, يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وذلك في جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا، وأمّ المصلين الشيخ الدكتور بدر بن محمد المعيقل, كما أديت صلاة عيد الأضحى في مختلف محافظات ومراكز المنطقة.

صلاة العيد في الباحة:

وفي منطقة الباحة تقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة جموع المصلين لأدء صلاة عيد الأضحى، كما أقيمت صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات ومراكز وقرى وهجر المنطقة.



وفي منطقة عسير أدى جموع المصلين صلاة عيد الأضحى في جامع الملك فيصل بأبها يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، كما أم المصلين خطيب الجامع الشيخ أيمن بن الحسن النعمي، كما أديت صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات ومراكز وقرى وهجر منطقة عسير.

وفي منطقة جازان أدى جموع المصلين صلاة عيد الأضحى، في جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وأمّ المصلين الشيخ علي بن شيبان العامري، كما أقيمت صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات ومراكز وقرى وهجر منطقة جازان.



وفي منطقة نجران أدى المسلمون صلاة عيد الأضحى ويتقدمهم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وذلك بمصلى العيد بمدينة نجران, كما أم المصلين فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمنطقة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل طالب, وأديت صلاة العيد في محافظات ومراكز المنطقة.

وأدى المصلون بمحافظة الطائف صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع الملك فهد في العزيزية، ويتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف, كما أم المصلين فضيلة الشيخ خالد عبدالقادر مقبل.