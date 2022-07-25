طالب رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري، سعود المصيبيح، بإضافة مقرر الثقافة الإعلامية من الابتدائي حتى الثانوي؛ لزيادة الوعي في منصات التواصل الاجتماعي.

فيديو | الدكتور سعود المصيبيح يدعو لتجاهل "مشاهير التفاهة" أصحاب محتوى إعلانات "الطلاق والخلع"، ويطالب بدعم المواهب #هنا_الرياض pic.twitter.com/Vfg9NsHNVM — هنا الرياض (@herealriyadh) July 24, 2022

مشاهير التفاهة:

ودعا المصيبيح، خلال حواره إلى قناة الإخبارية، لتجاهل من أسماهم “مشاهير التفاهة” أصحاب محتوى إعلانات “الطلاق والخلع”، وطالب بدعم المواهب في الوقت نفسه وإعطائها حقها في التركيز عليها إعلاميًّا وعلى منصات التواصل.

فحش متواصل:

وتابع: نحن في بلد لا يرضى المسؤول أن يتعرض المواطن لمثل هذا الفحش المقدم من منصة يوتيوب، ويتبع ذلك الانفلات الأخلاقي الذي تقوم به ديزني ونتفلكس، بحسب قوله.