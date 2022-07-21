أعلن المعهد الصناعي الثانوي بجازان عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والبرامج المهنية، للفصل التدريبي الأول لعام 1444هـ، وذلك ابتداءً من الأحد الموافق 25 وحتى يوم الخميس الموافق 29 من شهر ذي الحجة الجاري، في تخصصات قسم الحاسب الآلي، وقسم التبريد والتكييف، وقسم الإنشاءات المعدنية – اللحام، وقسم الكهرباء – الإنشائية، وقسم المحركات والمركبات، وقسم ميكانيكا تشغيل آلات – إنتاج .

التسجيل في المعهد الصناعي الثانوي بجازان

وسيكون التسجيل عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون المتقدم للدبلوم خريج المرحلة المتوسطة، شهادة إتمام الصف الأول الثانوي، اأو شهادة إتمام الصف الثاني ثانوي، والمتقدم للبرنامج المهني خريج المرحلة المتوسطة فقط، و أن يكون المتقدم لائقاً طبياً، وألا يقل سن المتقدم للدبلوم عن (١٥) سنة، وسن المتقدم للبرنامج المهني عن (16) سنة، وأن يكون المتدرب متفرغاً للتدريب وغير مرتبط بعمل أو ملتحق بأي منشأة تدريبية أو تعليمية أخرى ويمكن قبول الموظف الموفد بعد موافقة جهة عمله وفق الضوابط المنظمة لذلك.

مكافأة شهرية

وسيحصل المتدرب على العديد من المميزات والحوافز تتضمن صرف مكافأة شهرية مقدارها ( 800) ريال، وفرصة التوظيف مع القطاع الخاص والحكومي، وحصوله عند التخرج على شهادة الدبلوم الصناعي الثانوي المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية بالمرتبة الخامسة، علاوة على فرصة إكمال الدراسة بالكليات التقنية، والحصول على تمويل بعد التخرج لفتح مشروع يصل إلى 300 ألف ريال من معهد ريادة الأعمال الوطني .