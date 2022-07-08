بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لدولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان في وفاة رئيس الوزراء السابق.

وقال الملك سلمان” تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان السابق السيد شينزو آبي، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

ولي العهد يعزي:

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لدولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان في وفاة رئيس الوزراء السابق.

وقال سمو ولي العهد” تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان السابق السيد شينزو آبي، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.