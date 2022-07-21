بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كولومبيا.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كولومبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

ولي العهد يهنئ:

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كولومبيا.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كولومبيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.