بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية ألبانيا.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية ألبانيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

ولي العهد يهنئ:

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية ألبانيا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية ألبانيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي.