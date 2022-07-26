بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية الهند.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

ولي العهد يهنئ:

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية الهند.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والرقي.