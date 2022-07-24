تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وسام النسر الذهبي “ألطين قيران” أعلى درجة أوسمة في كازاخستان، من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، وذلك تقديرًا وتعبيرًا عن الاعتزاز بعمق العلاقات الثنائية الراسخة.

وتسلم الوسام نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال لقائه فخامة رئيس كازاخستان في مقر إقامته.

من جانبه قدّم سمو وزير الخارجية شكره وتقديره نيابة عن خادم الحرمين الشريفين لفخامة رئيس كازاخستان.