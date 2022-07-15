أكد الكاتب الصحفي محمد الساعد، أن المملكة هي الخيار الوحيد والأول لأي رئيس أمريكي؛ لتمكين السلام والاستقرار في العالم.

فيديو | الكاتب الصحفي محمد الساعد: المملكة هي الخيار الوحيد والأول لتمكين السلام والاستقرار في العالم #القمة_السعودية_الأمريكية#SaudiUSSummit#الإخبارية pic.twitter.com/ZClPaJmAn6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 15, 2022

سياسات وملفات رؤساء أمريكا

وأوضح الساعد خلال تصريحات بقناة “الإخبارية”، أنه من الخطأ التعويل على رئيس الولايات المتحدة حماية العلاقات بين المملكة وأمريكا، مشيرًا إلى أن الرؤساء الأمريكيين لديهم سياسات وأولويات وملفات خاصة بهم ينفذونها، كما يرضخون لبعض الضغوط التي تمارس عليهم.

المملكة المنقذ الوحيد

ولفت إلى أنه عندما يسقط غبار الضجيج والضغوطات اليسارية المتطرفة، لا يجد أي رئيس أمريكي عندما تتضح له الرؤية وتصفى، إلا أن المملكة العربية هي الخيار الوحيد والأول له، لتمكين السلام والاستقرار في العالم، وتمكين الاقتصاد العالمي من التعافي.

واستشهد بعام 2008 عندما كان هناك انهيار اقتصادي، فلم يكن موجودًا إلا المملكة العربية السعودية كرافعة لانتشال هذا الاقتصاد العالمي من السقوط، موضحًا أن اليوم أيضًا أصبح الاقتصاد مترنحًا وسط التضخم الهائل وارتفاع الأسعار وتوقف إمدادات الغذاء والخطر المحدق بإمدادات الطاقة، لذا فلا يوجد إلا الرياض كرافعة ستنقذ العالم من هذا المأزق الكبير.