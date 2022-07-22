حزم المملكة في حماية وضمان قدسية الحرمين الشريفين لا يحتاج إلى دليل يكفي أن تنظر إلى الإجراءات المشددة التي تبذلها كافة القطاعات الأمنية والحكومية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

قدسية الحرمين الشريفين لا تمس

وتعد قدسية الحرمين الشريفين، خطًا أحمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية لن يتم التساهل مع من يتجاوز أو يتعدى عليها مهما كانت جنسيته أو طبيعة عمله، من منطلق سيادتها المُطلقة على المُدن والمشاعر المُقدسة التي تشرف بخدمتها ورعايتها.

وفي وقت سابق أعلنت شرطة مكة إحالة الصحفي الأمريكي الذي تسلل إلى مكة المكرمة ومشعر عرفة إلى النيابة العامة في إجراء يؤكد حزم الدولة وضربها بيد من حديد ضد كل من يُفكر المساس بقدسية الحرمين والمشاعر المُقدسة.

استكمال الإجراءات

وجاء إعلان شرطة منطقة مكة المكرمة عن تفاصيل هذه الواقعة، بعد استكمالها الإجراءات النظامية اللازمة مع المواطن المُخالف الذي سهّل دخول الصحفي الأمريكي إلى مكة والاستماع إلى أقواله وتقصي حقيقة ما جرى وإحالته إلى النيابة العامة، وهو ما أسفر عن إحالة موضوع الصحفي الأمريكي إلى النيابة أيضًا.

والمعروف أن كل من يتورط بنقل وتسهيل دخول غير المسلمين أو المخالفين في مواسم الحج والعمرة أو خلافهما إلى مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة يُعتبر شريكًا في ارتكاب أفعال مُجرّمة بحسب أنظمة المملكة العربية السعودية وسيكون تحت طائلة المساءلة الجنائية والقانونية.

احترام الأنظمة السعودية

ويجب على جميع القادمين إلى المملكة العربية السعودية احترام أنظمتها وقوانينها والالتزام التام بها؛ وخصوصًا ما يتعلق منها بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدّسة، ذلك أن أي مخالفة لتلك الأنظمة كالتي ارتكبها الصحفي الأمريكي لن يتم التساهل معها، وسيتم تطبيق العقوبات المُقرًرة نظامًا على مُرتكبيها.

محاولة يائسة للمغرضين

استغلال حادثة الصحفي الأمريكي من قبل بعض المُغرضين لا يعدو كونه محاولة يائسة للنيل من المملكة العربية السعودية ومكانتها الإسلامية ظنًا منهم أن مثل ذلك التجاوز يُمكن أن يُغض الطرف عنه، لتأتي هذه الإجراءات الحازمة مُلجمةً لكل من تطاول أو سعى إلى الإساءة للمملكة.