قال الكاتب الصحفي إبراهيم الماجد، إن المملكة مثالا يحتذى به في تنظيم الحشود؛ في الوقت والزمان.

فيديو | الكاتب الصحفي إبراهيم الماجد لـ #نشرة_النهار : المملكة مدرسة في تنظيم الحشود في الوقت والزمن المحدد ونجاح الحج ليس بغريب عليها#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/zqtWbFQPS5 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 12, 2022

وأضاف خلال مداخلته في قناة الإخبارية: “إنها ليست غريبة على هذا المجال فقد استقبلت في بعض الأعوام الماضية أكبر من عدد الحجاج هذا العام بضعفين فقد استقبلت في بعض المواسم أكثر من 3 ملايين حاج”. وهي تعتبر مدرسة في تنظيم الحشود، في الوقت والزمان والمكان المحدد، وبالرغم من ذلك تحقق النجاحات.

استئناف العمرة

ومن المقرر أن تتيح وزارة الحج أداء العمرة اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 من شهر ذي الحجة 1443 بعد أن تم قصر العمرة على الحجاج فقط.

نجاح موسم الحج

وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية أعلن أمس نجاح حج هذا العام 1443هـ .

وقال سموه ” يسعدني أن أعلن على كافة الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية دون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن ولله الحمد ، وبهذه المناسبة السعيدة على قلب كل مسلم، أرفع باسمي وباسم زملائي العاملين في خدمة حجاج بيت الله الحرام أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- ، بمناسبة نجاح هذا التجمّع الإسلامي الكبير بفضل من الله عز وجل ثُمَّ بما وفرته حكومة المملكة من إمكانات مادية ومشاريع تطويرية، وكوادر بشرية لخدمة الحجيج وتهيئة كافة السُبل ليؤدوا مناسكهم في طمأنينة ويُسر” .