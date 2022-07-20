يدخل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، بطولة كأس العرب للشباب أملًا في الظهور بشكل مميز والتتويج باللقب التالي على التوالي.

كأس العرب للشباب 2022

وتنطلق منافسات النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب اليوم الأربعاء وحتى السادس من شهر أغسطس المقبل، بمشاركة 18 منتخبًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المنتخب السعودي يواجه موريتانيا

ويبدأ المنتخب السعودي مشواره في كأس العرب للشباب 2022، مساء اليوم الأربعاء، بمواجهة نظيره الموريتاني على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

الأخضر يستهدف الحفاظ على اللقب

ويأمل المنتخب السعودي في الظهور بشكل مميز خلال منافسات كأس العرب، خاصة أنها ستشهد حضورًا جماهيريًا، بعد الإعلان عن دخول الجماهير بالمجان، لدعم وتحفيز اللاعبين من المدرجات.

ويطمح المدير الفني صالح المحمدي في التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد تألق الأخضر في النسخة الماضية، والفوز على المنتخب الجزائري في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وفي حالة فوز المنتخب السعودي بلقب كأس العرب للشباب سيكون الأكثر تتويجًا بالبطولة، حيث إنه يتساوى مع نظيره المغربي بلقبين لكل منهما، ويمكن الاطلاع على قائمة الأبطال عبر الرابط التالي (اضغط هنا).