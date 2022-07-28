استأنف المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم الخميس تدريباته بعد أن منح المدير الفني صالح المحمدي اللاعبين راحة عن التدريبات أمس الأربعاء في أعقاب مباراتهم أمام منتخب العراق يوم الثلاثاء الماضي والتي انتهت بنتيجة 4-1، ضمن بطولة كأس العرب.

أجرى الأخضر الشاب، مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا.

موعد مباراة الأخضر واليمن

وسيواجه الأخضر، نظيره اليمني يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس العرب، حيث تأهل الأخضر، بعد فوزه على منتخبي موريتانيا والعراق.