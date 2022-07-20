أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن انتهاء تأشيرة الخروج والعودة لأحد العاملين دون تمديدها بعد خروجه من العمل، تسقط بياناته لدى الوزارة.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “في حال انتهاء تأشيرة الخروج والعودة، ولم يتم تمديدها، يتم تغيير حالة العامل إلى خرج ولم يعد لدى الجوازات، ليتم إسقاط بيانات العامل نهائيًّا لدى وزارة الموارد البشرية وتكون الحالة (متغيب عن العمل)”.

جاء ذلك ردًّا على سؤال من أحد المواطنين قال خلاله: “لدي عامل خرج ولم يعد أريد أسقطه عن اسمي”.

تحديث بيانات المشتركين:

وفي وقت سابق؛ حثت التأمينات الاجتماعية أصحاب الشركات على تحديث بيانات العاملين الأجانب لديهم عبر وزارة الموارد البشرية، مشيرة إلى أنها تستقي بيانات الموظفين من الوزارة.

جاء ذلك في رد من حساب العناية بالعملاء في التأمينات الاجتماعية على صاحب شركة قال فيه سؤاله: لدي عامل تم نقل كفالته ولكن لم أستطع تسجيله في التأمينات.

وردت التأمينات بالقول: نأمل تحديث بيانات المشتركين لدى وزارة الموارد حيث إن بيانات المشتركين غير السعوديين ترد للمؤسسة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل آلي.

واستكمال البيانات من خلال البريد الوارد عند تسجيل الدخول للمنشأة من خلال صلاحية مشرف التسجيل والاشتراكات.