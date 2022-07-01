حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروطًا لعمل المواطن بوظيفتين في القطاع الخاص في آن واحد.

جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى حساب “العناية بالعملاء” التابع للوزارة، والذي قال: “هل مسموح العمل في شركتين في التأمينات؟”.

الجمع بين وظيفتين

وأكدت الوزارة أنه بإمكان المواطن الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص، لافتة إلى أنه يتم احتساب نسبة التوطين على منشأة واحدة فقط.

نظام التأمينات

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أكدت في وقت سابق، أنه يجوز جمع المشترك بين أكثر من وظيفة خاصة للتأمينات.

وقالت التأمينات “نظام التأمينات الاجتماعية يجيز عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل، ويحسب اشتراك واحد بمجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل”. وأضافت أنه يجب الرجوع لعقد العمل واللائحة الداخلية للمنشأة للتأكد من عدم اشتراط الجمع بين وظيفتين.

يذكر أنه وفقاً لنظام التأمينات، يجوز للمشترك العمل في أكثر من وظيفة خاضعة للتأمينات الاجتماعية، حيث نصت المادة العشرون من لائحة التسجيل والاشتراكات: أن المشترك الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل، يلتزم كل صاحب عمل على حدة بأن يؤدي كامل الاشتراكات التي يستلزمها النظام، وعلى أساس أجر الاشتراك الذي يدفعه للمشترك، على ألاّ يتجاوز مجموع أجور الاشتراك لدى جميع أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المشترك عن 45000 ريال شهريًا.