أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتح باب التسجيل للعام التأهيلي بمراكز الرعاية النهارية للعام 1444هـ من تاريخ اليوم 20 / 12 / 1443، وحتى نهاية يوم 13 / 01 / 1444 هـ، وذلك من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للوزارة لجميع المستفيدين الراغبين بالتسجيل.

شروط القبول في مراكز الرعاية النهارية

وأوضحت أن شروط القبول للالتحاق في مراكز الرعاية النهارية هي: أن يكون الشخص ذو الإعاقة -المسجل في البرنامج- سعودي الجنسية، كما يمكن للشخص ذي الإعاقة من المتقدمين على الجنسية السعودية ممن يحمل بطاقة التنقل والإقامة الدائمة التقديم على البرنامج في حال توفر مقاعد شاغرة، وخلو الشخص ذي الإعاقة من الأمراض السارية أو المعدية، وأن تكون درجة الذكاء للشخص ذي الإعاقة المصنف بأنه من شديدي الإعاقة الفكرية أو متوسطيها أو مزدوجيها (55 درجة وأقل)، وأن يكون عمر المستفيد من سنتين إلى 45 سنة، وألا يعاني الشخص ذو الإعاقة من اضطرابات نفسية أو سلوكية تشكل خطرًا عليه أو على الآخرين.

خطوات التسجيل

وبينت الوزارة أن آلية التسجيل الإلكتروني عبر البوابة على النحو التالي: الدخول برقم الهوية والرمز السري الخاص بالمستفيد، واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة خدمة إشعارات أهلية القبول بمراكز الرعاية النهارية الأهلية، ثم اختيار المركز المراد الالتحاق به من القائمة المنسدلة، ثم تحديد الخدمات الإضافية –مواصلات.