أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه في حال نقل ملكية منشأة ما بنفس السجل التجاري تتم مراجعة مكتب العمل وتحويل ملف المالك السابق إلى تحت الإجراء.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “عند نقل ملكية منشأة بنفس السجل التجاري تتم مراجعة مكتب العمل وتحويل ملف المالك السابق إلى تحت الإجراء، ثم فتح ملف للمالك الجديد، ويتم نقل العمالة تلقائيًّا”.

جاء ذلك ردًّا من الموارد البشرية على استفسار أحد المواطنين قال خلاله: “بعت منشأة فردية على شخص آخر، ولكن لا زالت المنشأة باسمي رغم أن عقد المبايعة والإفادة تم استخراجهما ولكن لم يقدمها لمكتب العمل حتى الآن ما العمل؟”.

تحديث بيانات المشتركين:

وفي وقت سابق؛ حثت التأمينات الاجتماعية أصحاب الشركات على تحديث بيانات العاملين الأجانب لديهم عبر وزارة الموارد البشرية، مشيرة إلى أنها تستقي بيانات الموظفين من الوزارة.

جاء ذلك في رد من حساب العناية بالعملاء في التأمينات الاجتماعية على صاحب شركة قال فيه سؤاله: لدي عامل تم نقل كفالته ولكن لم أستطع تسجيله في التأمينات.

وردت التأمينات بالقول: نأمل تحديث بيانات المشتركين لدى وزارة الموارد حيث إن بيانات المشتركين غير السعوديين ترد للمؤسسة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل آلي.

واستكمال البيانات من خلال البريد الوارد عند تسجيل الدخول للمنشأة من خلال صلاحية مشرف التسجيل والاشتراكات.