أصدرت الهيئة العامة للمواصفات، تنبيهًا بشأن أهمية التأكد من وجود ملصق (تقييس) على مضخات الوقود في محطات البنزين.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “لتضمن دقة وصحة قراءات مضخة الوقود، تأكد من وجود ملصق تقييس عليها”.

معايير اختيار الأدوات الصحية:

وفي وقت سابق؛ أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، معايير اختيار الأدوات الصحية، لضمان أقل استهلاك للمياه.

وقالت المواصفات السعودية في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “تحقّق من صحة معلومات بطاقة ترشيد استهلاك المياه عبر تطبيق تأكد.. لتسهم في الحفاظ على الثروة المائية”.

وبينت أن اختيار البطاقات الصحية التي تحمل مستوى (أ) في بطاقة ترشيد استهلاك المياه، يضمن لك استهلاكًا أقل وتوفيرًا أكثر.

السخان الكهربائي وارتفاع الضغط:

كما طالبت هيئة المواصفات، المواطنين والمقيمين بضرورة التأكد من صلاحية صمامي الأمان في السخان الكهربائي؛ نظرًا لما يشكلانه من أمان.

وكتبت الهيئة على حسابها بتويتر تحت شعار شتاء آمن: “يؤدي صماما الأمان دورًا هامًّا للحماية في حال ارتفاع الضغط داخل وعاء السخان”، وأضافت: “تأكد أن السخان يحتوي على صمام أمان علوي وسفلي”.