أظهر مقطع فيديو تم تصويره خلال الشهر الماضي، أن ظاهرة ارتفاع الأسفلت في حفر الباطن ليست جديدة، وإنما حدثت قبل ذلك على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز عدة مرات.

ارتفاع الأسفلت:

وفي تصريحات إلى “المواطن“، ذكر المقيم الباكستاني زبير أن أسفلت الطريق المقابل لورشته يرتفع عدة مرات بشكل ملحوظ ثم يعود لوضعه الطبيعي، وأن هذا الأمر تكرر عدة مرات كان أولها منذ ما يقارب 9 أشهر وآخرها قبل شهر.

وذكر المقيم زبير أن بعد حادثة ارتفاع الأسفلت على طريق الملك خالد أتى فريق مكون من عدة أشخاص وقفوا على الطريق المقابل للورشة واستمعوا لحديث الفنيين الذين يعملون في الورش وتفاصيل ما حدث.

فتحات في الأسفلت:

وأضاف: بعد يوم من زيارتهم أتت معدات من قبل البلدية قامت بعمل عدة فتحات صغيرة للأسفلت الذي حدث له ارتفاع.

يذكر أن فريقًا استشاريًّا من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل وصل حفر الباطن صباح الخميس الماضي للوقوف على الحادثة لتحديد المسببات التي لم تظهر حتى اليوم.