قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة منذ مطلع عام 2022م 56 دورة تدريبية من خلال أكاديمية المودة لتعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية لـ4338 مستفيداً ومستفيدة.

تعزيز جودة حياة الأسرة:

وقال المدير العام لجمعية المودة محمد آل رضي إن أكاديمية المودة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة الأسرة من خلال بناء المهارات الأسرية والتربوية عبر مجموعة مميزة من البرامج التدريبية، حيث تقوم الأكاديمية على ستة مسارات تدريبية رئيسية.

وأوضح آل رضي أن من خلال مسار الاستعداد الزواجي، العلاقات الزوجية، والعلاقات الأسرية، والتخطيط والادخار المالي، وتربية الأبناء، ومسار الطلاق الناجح تستهدف الأكاديمية الرجل لرفع وعيه بمسؤولياته تجاه أسرته، وتمكين المرأة لتكون قادرة على رعاية أسرتها اجتماعياً، وتعزيز دور الشباب تجاه أسرته والمجتمع، كما تستهدف تفعيل مشاركة كبار السن داخل أسرهم.

مسارات التدريب:

وقد تم بناء مسارات التدريب والدورات التدريبية بدقة وعناية على أيدي متخصصين في مجالات التنمية الأسرية لبناء الأسر ودعمها وتنمية مهارات أفرادها لتحقيق سعادة الفرد والأسرة كأحد أهم مقومات برنامج جودة الحياة. ويتم تقديم هذه الدورات لكافة شرائح المجتمع والقطاعات.

وأشار آل رضي إلى أن الجمعية قدمت منذ مطلع العام 2022م 16 حقيبة تدريبية للمستفيدين بإجمالي 322 ساعة تدريبية، وكانت أبرز الدورات، دورة تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج، والحوار الفعال بين أفراد الأسرة، وتقنيات تعزيز القيم الأخلاقية لأفراد الأسرة، وتعزيز مهارات التربية الوالدية للآباء والأمهات في مرحلة التكوين والتنشئة والتربية والتنمية.

وأوضح آل رضي أن الدورات تلقى إقبالاً كبيراً من قبل الجنسين حيث بلغت نسبة حضور السيدات 57% وبلغ نسبة الرجال 43% من إجمالي المستفيدين من الدورات التدريبية منذ مطلع عام 2022م، مشيراً إلى أن الدورات مصممة لتعزيز الروابط الأسرية وتزويد الأسرة بعوامل النجاح التي تساهم في تحقيق التوازن والاستقرار الأسري والمالي وتعزيز القيم الأسرية لدى الأبناء وإكساب الوالدين مهارات حل المشكلات الأسرية الذي يساهم في توفير بيئة آمنة للأبناء.

دورة تأهيل المقبلين على الزواج:

كما أوضح آل رضي أن دورة تأهيل المقبلين على الزواج تعد الأكثر إقبالاً من قبل المستفيدين، حيث بلغ عدد الحضور فيها خلال العام 2021م 5,743 مستفيداً بنسبة 48.20% من إجمالي عدد الدورات المقدمة خلال نفس لعام والتي بلغت 20 دورة تدريبية. وأشار آل رضي إلى أن دورة تأهيل المقبلين على الزواج تهدف إلى تنمية قدرات المقبلين والمقبلان على الزواج بالمهارات الزواجية المؤدية إلى تحقيق الاستقرار الأسري، ويقوم المستفيدين بعمل بعض الأنشطة والقيام باختبار قبلي يقيس مدى معرفتهم بمهارات الاستعداد الزواجي ورسم مخطط لقياس مدى وعيهم بمراحل تكوين الأسرة.

ويتم حضور البرنامج على مدى 3 أيام من كل أسبوع بواقع 5 ساعات يومياً طوال العام، ويتم تقديم البرنامج للسيدات والرجال بشكل منفصل، حيث يتم تقديم مادة تدريبية مخصصة لكل فئة مستهدفة.