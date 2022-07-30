أكد النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن المملكة أولت مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص محليًّا ودوليًّا اعتناءً خاصًّا، وأقرت عقوبات مشددة بحق الجناة.

ريادة سعودية:

وقال في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي يصادف الـ 30 من شهر يوليو من كل عام: إن المملكة لها ريادة في حماية الحقوق ورعاية الضمانات، وفق أنظمتها والمعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها ذوات العلاقة، والمؤكد عليها بموجب أحكام ونصوص النظام الأساسي للحكم.

أنظمة خاصة:

ولفت النائب العام إلى أن المملكة شرعت أنظمة خاصة تعنى برعاية المصالح المحمية في هذا الشأن، وأقرت العقوبات النظامية حال الجناية عليها، ومن ذلك أحكام “نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص” الذي نظم الإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة تلك الجرائم، والعقوبات المقررة بحق مرتكبيها، وأوجب لضحاياها حقوقًا وضمانات خاصة.