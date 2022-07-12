رفع النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال معاليه: “إن حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -سددهما الله- وبالغ اهتمامهما وإشرافهما المباشر على خدمة الحرمين الشريفين والحجاج والزائرين، وما وفرته الحكومة من خدمات ومشروعات جديدة وما سخرته من إمكانات وجندته من طاقات بشرية وتقنية وفق منظومة أمنية وصحية وإنسانية، كان له بالغ الأثر وكبيره فيما تحقق من نجاح لحج هذا العام”.

تضافر الجهود وتوحيد المساعي

وأشاد المعجب بالجهود التي تبذلها الأجهزة المعنية في خدمة ضيوف الرحمن وما صاحب ذلك من تضافر الجهود وتوحيد المساعي وتناغم العمل المشترك ووحدة الهدف في خدمة ضيوف الرحمن وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -أيدهما الله-، والتي كانت محط ثناء وإجلال وإكبار من الجميع، مما منح ضيوف الرحمن أداء شعيرتهم بطمأنينة وسكينة وأمن وأمان.

وعبر المعجب عن خالص شكره للقيادة الرشيدة -أعزها الله- للدعم النفيس الذي تتلقاه النيابة العامة ومنسوبيها وجميع قطاعات الدولة العاملة خلال موسم حج هذا العام.

وسأل معاليه المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يحفظ وطننا الغالي في ظل قيادته الرشيدة، وأن يتقبل من الحاج حجهم ويمنّ عليهم بالأجر والمغفرة، ويردهم إلى أهلهم وذويهم فرحين مستبشرين إنه سميع مجيب.