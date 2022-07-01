أشارت إحدى الدراسات إلى أن الناجين من مرض السرطان معرضون لعدد من الأمراض الخطيرة أكثر من غيرهم.

وبينت الدراسة أن 42% من الناجين من السرطان قد يكونون عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

البحث عن الوقاية:

وقالت أستاذة الطب في جامعة جونز هوبكنز، روبرتا فلوريدو: “هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم سبب تعرض الناجين من السرطان لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي هذا إلى إستراتيجيات وقائية أكثر أمانًا”.

ووفقًا لتقديرات جمعية السرطان الأمريكية؛ فهناك أكثر من 16.9 مليون من الناجين البالغين من السرطان في الولايات المتحدة اليوم.

توقعات بزيادة الإصابة:

وتوضح توقعات الجمعية أن العدد سيرتفع إلى أكثر من 22.1 مليون بحلول عام 2030، مما يعرض أعدادًا متزايدة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقًا للدراسة المذكورة؛ ارتبطت سرطانات الثدي والرئة والقولون والمستقيم والدم والجهاز اللمفاوي بشكل كبير بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بينما لم يكن سرطان البروستاتا كذلك.