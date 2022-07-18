أنهى نادي برشلونة الإسباني، الجدل صباح اليوم الاثنين بعدما اهتم نادي النصر بضم اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش من صفوف البارشا.

وذكر موقع fcbarcelonanoticias في مفاجأة مدوية أن النصر لم يهتم بضم اللاعب البوسني ولم يتفاوض من الأصل مع إدارة البارشا كما أن النصر لم يتقدم بأي عرض رسمي لضم اللاعب البوسني.

مدرب برشلونة يمنح الفرصة لـ بيانيتش

وشدد على أن المدرب تشافي، وافق أخيرًا على منح النجم ميراليم بيانيتش، فرصة المشاركة مع برشلونة، في المباريات الودية التي يخوضها في معسكر الولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المرتقب أن يتنافس مع اللاعبين على مكان أساسي في موسم 2022-2023.

وكان الإعلامي سانتي أونا ذكر أن أصفر الرياض مهتم بضم البوسني ميراليم بيانيتش نجم برشلونة والذي لعب في الفترة الماضية مع نادي بيشكتاش التركي على سبيل الإعارة في الموسم الرياضي الماضي.

الصحفي المشهور والمتخصص في أخبار الانتقالات أكرم كونور ذكر أن النصر على استعداد لدفع راتب سنوي يتراوح من 7 إلى 8 ملايين دولار أمريكي لإقناع اللاعب البوسني بالانضمام إلى النصر.