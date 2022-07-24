أبدى نادي النصر اهتمامه في الفترة الأخيرة بضم المالي أليو ديانج لاعب الفريق الكروي الأول في الأهلي المصري وذلك لتدعيم خط الوسط لديه في صيف 2022.

العالمي يفكر في التعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالأهلي المصري، حيث ارتبط اسمه بالرحيل عن المارد الأحمر، وذلك بعد تراجع مستواه مؤخرًا وخسارته للقب كأس مصر أمام نادي الزمالك الخميس الماضي.

تقارير كشفت أن المارد الأحمر ذكر بأنه لم يتلق أي عروض للاعب المالي من أي فريق أجنبي أو خليجي.

لماذا تعطلت الصفقة؟

ما أعلنه الأهلي المصري، قد يجعل النصر يتراجع عن إتمام الصفقة والبحث عن البديل لسرعة إحضاره إلى المعسكر التحضيري وضمان وجود انسجام بينه وبين لاعبي النصر قبل الموسم الجديد.

وقد يُفكر النصر في ضم لاعب وسط مدافع آخر رغم ضم البرازيلي لويز جوستافو نجم فريق بايرن ميونخ الألماني الأسبق.

وفكّر أصفر الرياض في دفع 5 ملايين ونصف المليون دولار لحسم صفقة ديانج، لكن الأهلي المصري طلب 7 ملايين دولار بحسب ” المصري اليوم”.

ويلعب ديانج مع الأهلي منذ عام 2019 قادمًا من فريق المولودية الجزائري.

وفي حال ضم نادي النصر اللاعب أليو ديانج، فسوف تكون ثاني صفقة يحسمها العالمي من الدوري المصري بعد التعاقد مع المصري محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك المصري.