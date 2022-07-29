تعادل الفريق الكروي الأول بنادي النصر، مع نادي لاس بالماس الإسباني بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك في لقاء ودي أُقيم في مدينة ماربيا الإسبانية اليوم الجمعة.
📹 | هدف #العالمي الأول | حمد آل منصور | مباراة #النصر_لاس_بالماس الاسباني#العالمي_في_ماربيا_برعاية_سوم 💛 pic.twitter.com/xuvedivzuw
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 29, 2022
وتقدم فريق لاس بالماس بالهدف الأول عبر محمد آل فتيل بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ57 من عمر المباراة، ثم تعادل حمد المنصور للعالمي بالدقيقة الـ75.
وفي الدقيقة الـ82 تقدم لاس بالماس بالهدف الثاني عبر اللاعب ساليو، ثم تعادل الكاميروني فينسينت أبو بكر لأصفر الرياض بالدقيقة التسعين.
📹 | هدف #العالمي الثاني | فنيسنت ابو بكر | مباراة #النصر_لاس_بالماس الاسباني#العالمي_في_ماربيا_برعاية_سوم 💛 pic.twitter.com/jJBucJMPep
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 29, 2022
وجاء تشكيل أصفر الرياض للمباراة مكونًا من: “أوسبينا في حراسة المرمى، عبدالإله العمري، علي لاجامي، عبدالله مادو، سلطان الغنام، منصور الشمري، مختار علي، عبدالمجيد الصليهم، بيتي مارتينيز، خالد الغنام، محمد مران”.
اترك تعليقاً