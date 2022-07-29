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تعادل الفريق الكروي الأول بنادي النصر، مع نادي لاس بالماس الإسباني بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك في لقاء ودي أُقيم في مدينة ماربيا الإسبانية اليوم الجمعة.

وتقدم فريق لاس بالماس بالهدف الأول عبر محمد آل فتيل بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ57 من عمر المباراة، ثم تعادل حمد المنصور للعالمي بالدقيقة الـ75.

وفي الدقيقة الـ82 تقدم لاس بالماس بالهدف الثاني عبر اللاعب ساليو، ثم تعادل الكاميروني فينسينت أبو بكر لأصفر الرياض بالدقيقة التسعين.

وجاء تشكيل أصفر الرياض للمباراة مكونًا من: “أوسبينا في حراسة المرمى، عبدالإله العمري، علي لاجامي، عبدالله مادو، سلطان الغنام، منصور الشمري، مختار علي، عبدالمجيد الصليهم، بيتي مارتينيز، خالد الغنام، محمد مران”.